Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Schaden auf der Autobahn 28 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 18. Februar 2025, 08:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Delmenhorst entstanden. Zwei Personen erlitten zudem leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr eine bisher unbekannte Person mit einem Kleinwagen, möglicherweise einem Opel Agila in silberner Farbe, die Autobahn 28 in Richtung Stuhr. In Höhe Deichhorst wurde auf den linken Fahrstreifen gewechselt, wo ein 34-Jähriger aus Lemwerder mit einem Skoda eine Gefahrenbremsung durchführen und ausweichen musste, um nicht mit dem Kleinwagen zu kollidieren. Ein 29-Jähriger aus Ganderkesee konnte auf das Bremsmanöver nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit einem Audi auf das Heck des Skodas auf. Ihm folgte ein 39-jähriger Mann aus Rumänien mit einem Kleintransporter, der rechtzeitig bis zum Stillstand abbremste, dann aber von einem weiteren Kleintransporter eines 63-Jährigen aus dem Kreis Wittmund gegen den Audi geschoben wurde.

Insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von rund 25.000 Euro. Beide Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit. Der Mann aus Ganderkesee und der 39-Jährige aus Rumänien erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 10:45 Uhr an. In dieser Zeit war der linke Fahrstreifen gesperrt.

Da sich die Insassen des Kleinwagens vom Unfallort entfernten, sucht die Autobahnpolizei nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Fahrzeug oder einem möglichen Kennzeichen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

