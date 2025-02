Ulm (ots) - Der Einbruch ereignete sich zwischen 15.45 Uhr und 22.15 Uhr. Ein Unbekannter hebelte ein Fenster an dem Haus in der Straße "Am Sängerheim" auf. Im Innern durchwühlte er mehrere Räume. Offensichtlich fand er Schmuck und Bargeld. Das nahm er mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die ...

mehr