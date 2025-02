Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich zwischen 13 Uhr und 10 Uhr. Der weiße Dacia Sandero parkte am Wolfertweg vor einem Gebäude. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vorbei und streifte den Dacia an der linken Fahrzeugseite. Der Anstoß war wohl so heftig, dass das linke Vorderrad verbogen wurde und die Luft aus dem ...

mehr