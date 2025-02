Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto gestreift und geflüchtet

Zwischen Freitag und Sonntag fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Ehingen gegen ein geparktes Auto und flüchtete.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 13 Uhr und 10 Uhr. Der weiße Dacia Sandero parkte am Wolfertweg vor einem Gebäude. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vorbei und streifte den Dacia an der linken Fahrzeugseite. Der Anstoß war wohl so heftig, dass das linke Vorderrad verbogen wurde und die Luft aus dem Reifen entwich. Der Verursacher fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen machen können. Das Verursacherfahrzeug müsste eine rote Lackierung haben und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

