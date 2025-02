Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Gegenverkehr ausgewichen

Im Grünstreifen landete eine Autofahrerin am Samstag bei Rot an der Rot.

Gegen 12.45 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem VW Touran auf der L301 von Rot an der Rot in Richtung Eichbühl. Ein unbekanntes Auto soll ihr entgegen gekommen sein. Das überholte gerade einen Bus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Frau ihren VW nach rechts und fuhr auf dem unbefestigten Seitenstreifen. Dort stieß der Pkw mit einem Leitpfosten zusammen und der VW wurde beschädigt. Das überholende Fahrzeug und der Bus fuhren weiter. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden am dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem mutmaßlichen Unfallflüchtigen. Der war mit einem schwarzen VW Kombi unterwegs. Am Steuer saß wohl ein Mann mit Bart.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat, mahnt die Polizei. Wer wegfährt, ohne sich um Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

