Nach einem Unfall am Samstag in Laupheim ging ein 38-Jähriger zu Fuß flüchtig. Er konnte wenig später zuhause vorläufig festgenommen werden.

Kurz vor 23.45 Uhr fuhr ein zunächst Unbekannter mit einem Seat Kombi in der Straße Marktplatz. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Auto von der Straße ab, streifte einen Betonpoller und prallte gegen den Eingangsbereich einer Gaststätte. Dort kam der Pkw zum Stehen. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass der Mann nicht mehr damit weiterfahren konnte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer zu Fuß. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Die Polizei fahndete und konnte den Mann kurze Zeit später an der Wohnanschrift in Laupheim feststellen. Schnell wussten die Beamten, warum der Mann geflüchtet war: Er roch nach Alkohol und hatte offensichtlich zu viel davon intus. Das bestätigte ein Test. Der 38-Jährige kam deswegen in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Autofahrer tatsächlich hatte. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Gebäude schätzt die Polizei auf jeweils 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

