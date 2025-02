Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Einbrecher macht Beute

Am Freitag kam es in Eislingen zu einem Einbruch.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 15.45 Uhr und 22.15 Uhr. Ein Unbekannter hebelte ein Fenster an dem Haus in der Straße "Am Sängerheim" auf. Im Innern durchwühlte er mehrere Räume. Offensichtlich fand er Schmuck und Bargeld. Das nahm er mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07161/8510 melden.

