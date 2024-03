Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Weilheim a.d. Teck

A8 - Autofahrer schwer verletzt

Am Mittwoch verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Gefährt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung München. Auf Höhe Weilheim kam der 24-Jährige aus ungeklärter Ursache vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen ab. Dort prallte sein Citroen gegen einen Volvo Laster. Nach dem Aufprall schleuderte das Auto über die Autobahn und landete in der Mittelleitplanke. Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Citroen wurde total beschädigt. Der Laster konnte noch eigenständig bis zum nächsten Parkplatz fahren. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Autobahn teilweise komplett gesperrt werden. Gegen 4.30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

+++++++ 097964

