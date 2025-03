Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Drogen im Straßenverkehr, Verkehrsunfälle, Brand und vermisste Person aufgefunden

Heilbronn (ots)

Wertheim: Mann vermutlich unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs

In Wertheim wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 0:40 Uhr, ein 32-jähriger Mann mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle durch die Polizei in der Nähe des Skaterplatzes unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Verdachtsanzeichen einer Rauschmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der Fahrer des E-Scooter gab an, dass dieser am vorherigen Abend Cannabis konsumiert hatte. Aufgrund dessen und der zuvor gewonnenen Verdachtsanzeichen wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Im Anschluss wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren konnte innerhalb der Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass für den E-Scooter kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall mit einer Verletzten und hohem Sachschaden

In Tauberbischofsheim kam es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Fahrerin verletzt wurde. Ein 31-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Wertheimer Straße und wollte nach links in das Grundstück eines Autohauses einbiegen. Da zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug entgegenkam, hielt der Fahrer mit seinem Fahrzeug an. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine 69-jährige Frau mit ihrem Suzuki auf den wartenden Opel auf. Durch den Zusammenstoß zog sich die 69-jährige Frau Verletzungen zu und wurde daraufhin in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Der 31-jährige Mann erlitt durch den Verkehrsunfall keine Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt.

Bad Mergentheim: Brand im Krankenhaus

In Bad Mergentheim kam es in der Nacht auf den Mittwoch, gegen 0 Uhr, zu einem Brand im Caritas-Krankenhaus in der Uhlandstraße. Vor Ort konnte durch die Polizei eine Rauchentwicklung und sichtbare Flammen im Technikraum festgestellt werden. Vermutlich war ein technischer Defekt der Unterstromversorgung für den Brand ursächlich. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Evakuierung des Krankenhauses war nicht erforderlich. Der Krankenhausbetrieb wurde durch den Brand nicht beeinflusst. Der entststandene Sachschaden wird auf etwa 120.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Mergentheim: Vermisste Person unterkühlt aufgefunden

In Bad Mergentheim wurde am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, ein 47-jähriger Mann durch die Betreuerin einer Pflegeeinrichtung in der Eichendorffstraße als vermisst gemeldet. Daraufhin wurden durch die Polizei zunächst alle bekannten Hinwendungsorte des Mannes überprüft. Schlussendlich konnte er gegen 01:50 Uhr durch die Polizei in der Nähe eines Discounters aufgefunden werden. Da der 47-jährige Mann stark unterkühlt war, wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Suchmaßnahmen kamen unter anderem auch sogenannte Mantrailer-Hunde der Rettungshundestaffel Main-Tauber zum Einsatz.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall beim Abbiegen

In Bad Mergentheim kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ein 23-Jähriger war gegen 16:50 Uhr mit seinem Volkswagen auf der Wildentierbacher Straße unterwegs und übersah während dem Linksabbiegen vermutlich den entgegenkommenden Audi eines 27-Jährigen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Audi versuchte vor der Kollision noch abzubremsen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

In Bad Mergentheim kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Eine 68-Jährige befuhr gegen 15:20 Uhr mit ihrem Daihatsu die Wachbacher Straße. Zeitgleich befuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Opel die Stuppacher Straße. Da die 23-jährige Frau beim Einbiegen in die Wachbacher Straße vermutlich den Daihatsu übersah, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

