POL-HAM: Einbrecher überrascht Ehepaar im Wohnmobil

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein Versicherungsbüro in der Middendorfstraße war von Freitag, 7. Februar, 22 Uhr, bis Samstag, 8. Februar, 11 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Versicherungsbüro. Das Büro wurde vollständig durchwühlt. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten der oder die Unbekannten noch einen Bildschirm bei ...

