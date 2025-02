Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Scheinwerferdiebstahl auf Autohausgelände

Hamm-Herringen (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger machte sich am Samstag, den 8. Februar, gegen 18.13 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses an der Dortmunder Straße, an Scheinwerfern zu schaffen.

Hier baute er die Scheinwerfer von drei Ausstellungsfahrzeugen aus. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich jeweils um Geländewagen der Marke Mercedes Benz.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine schwarze Mütze, schwarze Weste, einen grünen Pullover, eine blauen Jeanshose und schwarze Schuhe.

Hinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(tb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell