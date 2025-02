POL-HAM: Einbruch in Versicherungsbüro

Hamm-Herringen (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger machte sich am Samstag, den 8. Februar, gegen 18.13 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses an der Dortmunder Straße, an Scheinwerfern zu schaffen. Hier baute er die Scheinwerfer von drei Ausstellungsfahrzeugen aus. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich jeweils um Geländewagen der Marke Mercedes Benz. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im niedrigen ...

