Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche aus Einkaufswagen entwendet

Greiz (ots)

Greiz: Eine 67-jährige Frau befand sich am gestrigen Tag (02.01.2025) gegen 13:15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Reichenbacher Straße. Ihr Portemonnaie mit 250,- Euro Bargeld und persönlichen Gegenständen befand sich in der geschlossenen Handtasche im Einkaufswagen. Unbekannte Täter nutzten einen Moment der Unachtsamkeit und entwendeten das Portemonnaie aus der Handtasche. Die 67-Jährige bemerkte den Diebstahl wenige Minuten später, eine Absuche verblieb jedoch ohne Erfolg. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell