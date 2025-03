PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Wohnungseinbruchdiebstahl+++Körperverletzung+++Diebstahl aus PKW+++Diebstahl von Roller+++Tödlicher Verkehrsunfall+++Unfälle mit Personenschäden+++Unfall unter Alkoholeinfluss+++Unfall B456+++

Limburg (ots)

1.Wohnungseinbruchdiebstahl

Dornburg-Frickhofen, Lindenstraße Freitag, 07.03.2025, 19:30 Uhr bis 21:45 Uhr

Einbruch in Einfamilienhaus durch unbekannte Täter

Am Freitag, 07.03.2025 wurde im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 21:45 Uhr in ein Haus in der Lindenstraße in Dornburg-Frickhofen eingebrochen. Zunächst versuchte der unbekannte Täter die Terrassentür mittels eines Werkzeugs aufzuhebeln. Als dies misslang, schlug er ein Loch in die Verglasung und öffnete die Tür über den innen liegenden Griff. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Körperverletzung

Limburg, Westerwaldstraße Freitag, 07.03.2025, 21:30

Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts.

Am Freitag, 07.03.2025 um 21:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Westerwaldstraße in Limburg. Der 29-jährige Geschädigte aus Diez und der bislang unbekannte Täter gerieten aufgrund einer Verkehrssituation in Streit. Der Täter und zwei Begleiter folgten dem Geschädigten mit ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz eines Verbrauchermarkts. Auf dem Parkplatz gipfelten die Streitigkeiten darin, dass der Täter den Geschädigten schubste und hierbei am Arm kratzte. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,85 m - arabischer Phänotyp - Schnurrbart - schwarze kurze Haare - T-Shirt - schwarze Jacke - schwarze Sportschuhe.

Nach der Tat hat der Täter, sowie die beiden Personen, die Örtlichkeit verlassen. Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

3.Diebstahl aus PKW

Hadamar, Am Elbbachufer Freitag, 07.03.2025, 22:30 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 10:00 Uhr Diebstahl durch das Fenster eines geparkten PKW.

Im Zeitraum von Freitag, 07.03.2025, 22:30 Uhr bis Samstag, 08.03.2025, 10:00 Uhr kam es am Elbbachufer in Hadamar zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Durch den Geschädigten wurde ein Mercedes mit einer leicht geöffneten Seitenscheibe auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Der unbekannte Täter entwendete eine Bauchtasche mit Bargeld und Dokumenten vom Beifahrersitz. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

4.Diebstahl von Roller

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße Freitag, 07.03.2025, 23:05 Uhr bis 23:15 Uhr

Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs

Am Freitag, 07.03.2025, im Zeitraum von 23:05 Uhr bis 23:15 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Limburg ein schwarzer E-Roller der Firma Segway entwendet. Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu verständigen.

5.Tödlicher Verkehrsunfall mit Kraftrad

Weilmünster-Ernsthausen, Landstraße 3025, Freitag, 07.03.2025, 17:41 Uhr

Am Freitag, 07.03.2025 um 17:41 Uhr befuhr ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Braunfels die L 3025 aus Fahrtrichtung Weilmünster-Ernsthausen kommend in Fahrtrichtung Weilmünster-Essershausen. In einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Der Fahrer rutschte über die Fahrbahn und unter einer dort befindlichen Leitplanke hindurch. Hierbei zog er sich durch den Sturz so starke Verletzungen zu, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Am Motorrad und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von circa 10.200,-EUR. Die L 3025 wurde im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. Ein Unfallsachverständiger wurde mit der Fertigung eines Unfallgutachtens bestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

6.Unfall mit leicht verletzter Person

Limburg-Offheim, Limburger Straße Freitag, 07.03.2025, 20:55 Uhr

Unfall mit leicht verletztem Fußgänger in Offheim

Am Freitag, 07.03.2025 um 20:55 Uhr kam es in der Limburger Straße in Limburg-Offheim zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 47-jähriger Mann aus Limburg befuhr mit seinem Dacia die Limburger Straße in Fahrtrichtung Hadamar, als ein 28-jähriger Mann unmittelbar vor dem PKW auf die Fahrbahn trat. Der Fahrzeugführer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Der Fußgänger war zu diesem Zeitpunkt erheblich alkoholisiert. Er wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Blutentnahme zur Beweissicherung wurde beim Unfallverursacher durchgeführt. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000EUR

7.Verkehrsunfall mit Krad und verletzter Person Weilmünster, Schwimmbadweg Freitag, 07.03.2025, 18:08 Uhr

Am Freitag, 07.03.2025 um 18:08 Uhr befuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Selters (Taunus) den Schwimmbadweg in Weilmünster-Wolfenhausen in Schrittgeschwindigkeit. Beim Versuch anzuhalten verlor sie das Gleichgewicht und stürzte mit dem Kraftrad. Durch den Sturz erlitt sie eine Fraktur des Armes. Sie wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 2000,-EUR.

8.Unfall unter Alkoholeinfluss

Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße Freitag, 07.03.2025, 18:10 Uhr

Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden in Obertiefenbach

Am Freitag, 07.03.2025 um 18:10 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Beselich-Obertiefenbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Fahrerin aus Beselich befuhr die Hauptstraße von der L3322 kommend in Richtung Obertiefenbach Ortsmitte. In der dortigen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Hecke, welche bei dem Unfall beschädigt wurde. Die Fahrerin war zum Unfallzeitpunkt nicht unerheblich alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

9.Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn, Weilburg, Bundesstraße 456 Freitag, 07.03.2025, 19:12 Uhr

Am Freitag, 07.03.2025 um 19:12 Uhr befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Leun die B 456 aus Fahrtrichtung Weilburg kommend in Fahrtrichtung B 49. Kurz nach dem Ortsausgang Weilburg war der PKW-Fahrer kurz abgelenkt und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsten. Er leitete eine Gefahrenbremsung ein und steuerte sein Fahrzeug in den rechten Straßengraben. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 2000,-EUR und. es musste aus dem Straßengraben geborgen werden.

