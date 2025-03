PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 22-Jährige nach illegalem Rennen gestoppt +++ Mann bedroht Exfreundin und flüchtet vor Polizei +++ Auseinandersetzung unter Jugendlichen +++ Taschendiebstahl +++ Unfallflüchtiger lässt Fahrzeug zurück

Limburg (ots)

-

1. 22-Jährige nach illegalem Rennen gestoppt,

Limburg a. d. Lahn, Brüsseler Straße,

Donnerstag, 06.03.2025, 21:30 Uhr

(cz)Am Donnerstagabend wurde die Polizei über zwei Fahrzeuge informiert, welche mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Bereich des ICE-Gebietes in Limburg aufgefallen waren. Eines der Fahrzeuge konnte von den Beamten angetroffen und kontrolliert werden. Ein Zeuge meldete sich gegen 21:30 Uhr beim Polizeinotruf und gab an, dass soeben zwei hochmotorisierte Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Brüsseler Straße durchfahren hätten. Eine sofort entsandte Funkstreife konnte eines der beschriebenen Fahrzeuge, einen violetten BMW M240, in der Amsterdamer Straße antreffen und anhalten. Das Fahrzeug war mit zwei jungen Frauen im Alter von 22 und 21 Jahren besetzt. Gegen die 22-jährige Fahrerin aus Rheinland-Pfalz wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Der BMW und die Mobiltelefone der Fahrzeuginsassen wurden beschlagnahmt. Die Frau wurde zudem vorläufig festgenommen und zur Polizeistation Limburg gebracht, die sie nach Beendigung der Maßnahmen wieder verlassen konnte.

Im Verlaufe der Maßnahmen passierten mehrere Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle, welche zum Ausdruck brachten, dass sie die unverantwortliche Fahrweise der beiden Fahrzeuge zuvor beobachtet hätten. Diese und weitere Hinweisgeber werden dringend gesucht. Durch überhöhte Geschwindigkeit und illegale Rennen kommt es immer wieder zu schweren und tödlichen Verkehrsunfällen. Falls Sie etwas beobachtet haben, werden Sie gebeten sich an die Polizeistation in Limburg unter der 06431/9140-0 zu wenden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Mann bedroht Exfreundin und flüchtet vor der Polizei,

Limburg a. d. Lahn, Ringstraße,

Donnerstag, 06.03.2025, 15:30 Uhr

(cz)Am Donnerstagnachmittag verfolgte ein Mann zunächst seine Exfreundin und bedrohte sie anschließend. Danach entzog er sich einer Kontrolle der hinzugerufenen Polizei und konnte schlussendlich festgenommen werden. Ein 39-Jähriger verfolgte gegen 15:30 Uhr in Limburg-Staffel seine 30-jährige, ehemalige Lebensgefährtin mit einer Mercedes A-Klasse. Hierbei habe er versucht die Frau mehrfach an den Straßenrand zu drängen und zu blockieren. Währenddessen soll er sie mit Gesten bedroht und den Außenspiegel ihres Fahrzeuges abgeschlagen haben. Anschließend flüchtete der Mann. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei Limburg führten dazu, dass eine Streifenbesatzung das Fahrzeug des Tatverdächtigen gegen 16:10 Uhr in der Gymnasiumsstraße in Hadamar antreffen konnte. Die gegebenen Anhaltezeichen missachtete der Mann jedoch und flüchtete in rücksichtsloser Fahrweise einige hundert Meter durch den Berufsverkehr, bevor er in eine Hofeinfahrt in der Johann-Ludwig-Straße fuhr. Hier beschädigte er zwei parkende Fahrzeuge und verließ anschließend sein Auto, um die Flucht fußläufig fortzusetzen. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte der 39-Jährige in der Innenstadt von Hadamar festgenommen werden. Er wurde für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation Limburg gebracht. Der Tatverdächtige verfügte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, die Kennzeichen des Mercedes waren für das Fahrzeug nicht ausgegeben und er stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Im Zuge der Flucht kam es zu einem Unfall, als ein Streifenwagen ein unbeteiligtes Fahrzeug streifte. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Geschädigte seiner verkehrsgefährdenden Fahrweise in Staffel und Hadamar werden gebeten sich bei der Polizeistation in Limburg unter der 06431/9140-0 zu melden. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Streit unter Kindern und Jugendlichen wird körperlich,

Limburg a. d. Lahn, Bahnhofsplatz,

Donnerstag, 06.03.2025, 18:10 Uhr

(cz)Am Donnerstagabend kam es zum Streit zwischen zwei Jugendgruppen, in dessen Verlauf die Gruppen sich gegenseitig angriffen und bedrohten. Gegen 18:10 Uhr trafen zwei Gruppen von Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten am Bahnhofsplatz in Limburg aufeinander. Sie gerieten aus bislang ungeklärten Gründen in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Verlauf kam es zu wechselseitigen Schlägen und Bedrohungen. Mehrere Streifen der Polizei waren nötig, um die Gruppen zu trennen; von allen Personen vor Ort wurden die Personalien festgestellt. Die genauen Hintergründe und Tatbeteiligungen einzelner Personen sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Mindestens zwei Beteiligte wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht behandelt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

4. Taschendieb erfolgreich,

Limburg a. d. Lahn, Eschhöfer Weg,

Donnerstag, 06.03.2025, 10:20 Uhr

(cz)Am Donnerstagvormittag folgte ein Unbekannter einem Mann in eine Unterführung und stahl ihm die Geldbörse aus der Tasche. Der 84-Jährige wollte gegen 10:20 Uhr die U-Bahn-Unterführung in Richtung "Tal Josaphat" durchqueren, als er einen Mann bemerkte, welcher im auffallend dicht folgte. Nachdem dieser sich entfernt hatte, stellte der Bestohlene fest, dass sein Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet worden war. Den mutmaßlichen Täter konnte er lediglich als etwa 165 cm groß und mit Hut bekleidet beschreiben.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Die Polizei rät, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und Debitkarten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. Darüber hinaus gehören Zettel mit Passwörtern oder PINs nicht ins Portemonnaie! Auch beim Bezahlen mit EC-Karte oder am Bankschalter sollten Sie aufmerksam sein, dass niemand Ihnen über die Schulter schaut.

5. Unfallflüchtiger lässt eigenes Fahrzeug zurück,

Runkel, Am Rotweinberg,

Donnerstag, 06.03.2025, 19:45 Uhr

(cz)Am Donnerstagabend verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen hohen Sachschaden und flüchtete anschließend, wobei er sein eigenes Fahrzeug zurückließ. Um viertel vor acht befuhr ein Unbekannter mit seinem weißen VW Golf die Straße "Am Rotweinberg" in Runkel-Schadeck. Aus ungeklärter Ursache fuhr er mit höherer Geschwindigkeit in den geparkten Fiat Panda einer Anwohnerin hinein und schob diesen gegen den Hauseingang der Halterin. Anschließend versuchte die unbekannte Person vom Unfallort zu flüchten, musste ihr stark beschädigtes Auto jedoch nach wenigen Metern abstellen und die Flucht zu Fuß fortsetzen. Der Golf wurde wenig später von der Polizei aufgefunden und sichergestellt. Der entstandene Sachschaden am Haus und beiden PKW beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Unfallzeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431/9140-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell