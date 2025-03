POL-LM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 81-Jähriger aus Weilmünster

Limburg (ots) - - 1. In Gaststätte eingestiegen, Elz, Hadamarer Straße, Sonntag, 02.03.2025, 22:45 Uhr bis Montag, 03.03.2025, 03:20 Uhr (cz) In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein bisher unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Hadamarer Straße in Elz ein. Der oder die Täter begaben sich zu einem Fenster der Gaststätte und brachen dieses auf. ...

mehr