Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung an Straßenlaternen

Weilerswist (ots)

Unbekannte beschädigten acht Straßenlaternen in der Mauritiusgasse in Weilerswist. Es konnten 17 zerbrochene Glaselemente festgestellt werden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden erbeten an: 02251-799 0 oder per E-Mail an Poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell