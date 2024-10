Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin stößt mit Autofahrer zusammen

Erfurt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer ereignete sich am Mittwoch im Erfurter Stadtteil Herrenberg. Gegen 11:45 Uhr befuhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin einen Parkplatz in der Konrad-Zuse-Straße. Beim Verlassen des Parkplatzes übersah die Frau einen 40-jährigen Mazda-Fahrer. Es kam zu einer leichten Berührung mit dem Auto, wobei die Fahrradfahrerin ins straucheln kam, allerdings glücklicherweise nicht stürzte. Vermutlich aufgrund einer Vorerkrankung kollabierte die Frau jedoch an der Unfallstelle, musste medizinisch behandelt werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Mazda entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell