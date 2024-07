POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Geeste (ots) - Heut kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Teglinger Straße in Geeste. Ein 63-Jähriger war gegen 10.06 Uhr in einem VW in Richtung Osterbrock unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. ...

