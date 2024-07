POL-EL: Uelsen - VW beschädigt

Meppen (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 17.00 bis 17.30 Uhr hatte in Meppen an der Lingener Straße der Fahrer eines roten VW beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs in Richtung der Straße "Auf der Herrschwiese" einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer nicht passieren lassen. Dadurch war es zu einer Kollision gekommen. Da der Verursacher seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt hatte, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen, Tel.: 05931/9490, zu melden. ...

