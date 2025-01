Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrerin lebensbedrohlich verletzt

Blankenheim (ots)

Am heutigen Dienstag (28. Januar) kam es um 7.40 Uhr auf der Landstraße 115 bei Blankenheim-Freilingen zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Blankenheim befuhr die Freilinger Straße aus Fahrtrichtung Blankenheim-Lommersdorf kommend und beabsichtigte die Kreuzung in Fahrtrichtung Blankenheim-Freilingen zu queren. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis musste mit seinem Fahrzeug auf der Lommersdorfer Straße an der Haltelinie der Kreuzung/ Landstraße 115 verkehrsbedingt warten. Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus der Städteregion Aachen befuhr die Landstraße 115 aus Fahrtrichtung Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Ahrhütte. Die 61-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Lkw-Fahrer. Bei der Kollision wurde der Lkw gegen die Leitplanke und im Anschluss in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben geschleudert.

Der Pkw von der 61-Jährigen kollidierte zusätzlich mit dem wartenden 29-jährigen Lkw-Fahrer.

Die Frau wurde bei der Kollision lebensbedrohlich verletzt und musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen.

Die beiden Lkw-Fahrer wurden ebenfalls verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallaufnahme erfolgt derzeit durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei.

