POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 31-jähriger Person aus Schwerin

Rostock (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 11:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass zwei männliche Personen Gegenstände aus einem Fahrzeug in der Rostocker Altstadt entwendet haben sollen. Die Polizei reagierte umgehend und entsandte mehrere Funkstreifenwagen in den Bereich. Dank der präzisen ...

mehr