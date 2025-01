POL-EU: Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet

Mechernich (ots) - Am Montag (27. Januar) kollidierte um 13.50 Uhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich mit einem Kind (7) auf der Straße Bruchgasse in Mechernich. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Landstraße 61 von Mechernich-Satzvey kommend in Fahrtrichtung der Straße Georges-Girard-Ring. Das Kind querte zu diesem Zeitpunkt den dortigen Fußgängerüberweg von der Bruchgasse kommend in Richtung der Straße ...

mehr