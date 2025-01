POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissarin oder Kommissar bei der Polizei werden

Blankenheim (ots) - Am Samstag (25. Januar) kam es auf der Kreisstraße 71 bei Blankenheim-Reetz um 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankreich befuhr die Kreisstraße 71 aus Fahrtrichtung Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Reetz. In einer scharfen Linkskurve kam der Pkw-Fahrer rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzstapel. Bei dem ...

