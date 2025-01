Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer schläft während der Fahrt ein

Blankenheim (ots)

Am Samstag (25. Januar) kam es auf der Kreisstraße 71 bei Blankenheim-Reetz um 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankreich befuhr die Kreisstraße 71 aus Fahrtrichtung Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Reetz. In einer scharfen Linkskurve kam der Pkw-Fahrer rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzstapel. Bei dem Eintreffen der Polizeibeamten saß der Mann noch in seinem Fahrzeug. Er gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass er während der Fahrt eingeschlafen sei. Der Pkw-Fahrer verletzte sich bei der Kollision und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell