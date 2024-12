Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße

Einbruch in "Nah&Gut"

Coesfeld (ots)

Am 11.2.2024, gegen 02.45 Uhr, erhielt die Polizeileitstelle durch eine Sicherheitsfirma Kenntnis über einen Einbruch in den Verbrauchermarkt "Nah & Gut" auf der Bahnhofstraße in Senden, Bösensell. Zu diesem Zeitpunkt konnten noch drei Einbrecher über eine Videoüberwachung im Gebäude festgestellt werden. Bereits auf der Anfahrt der eingesetzten Polizisten teilte die Sicherheitsfirma mit, dass die Täter geflüchtet seien sollen. Vermutlich mit einem weißen Kombi.

Weder auf der Anfahrt noch vor Ort konnten die Kollegen die Täter antreffen.

Laut dem Spurenbild am "Nah & Gut" traten die Täter zuvor die Glasscheibe der Schiebetür des Marktes ein und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie eine unbestimmte Anzahl an Zigaretten aus dem Verkaufsraum.

Mittels der Videoaufzeichnungen können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täterbeschreibung: 1. Person

- männlich - grauer Kapuzenpullover - orange Hose

2. Person

- männlich - blaues Sweatshirt - Jeans

3. Person

- männlich - dunkel gekleidet

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell