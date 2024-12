POL-COE: Nordkirchen, Bergstraße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sprengten in der Nacht auf Mittwoch (11.12.24) einen Zigarettenautomaten an der Straße Im Sanden in Lette und entwendeten Zigarettenschachteln. Gegen 1.45 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

