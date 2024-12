LPI-GTH: Alkoholisiert

Ohrdruf (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag parkte ein 37-Jähriger seinen Pkw VW in der Waldstraße in Ohrdruf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offensichtlich mit diesem VW und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Hinweise zu diesem Sachverhalt und möglichen ...

