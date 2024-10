Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schwerer Raub unter Vorhalt eines Messers

Püttlingen (ots)

Am 12.10.24 gegen 20:10 Uhr wurde die Polizei über einen Raub informiert. Ein 34-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger schilderte, dass er durch einen ihm bekannten Mann ausgeraubt worden sei, indem er ihm ein Messer an Hals gehalten haben soll. Verletzt wurde er nicht. Der 31-jährige albanische Beschuldigte konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei ihm konnte das Raubgut aufgefunden werden. Dem Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem lag gegen ihn ein Zahlungshaftbefehl vor. Nach dem Begleichen der notwendigen Summe, wurde er entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell