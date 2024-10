Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Küchenbrand mit zwei leichtverletzten Personen

Völklingen (ots)

Am 12.10.24 ereignete sich in der Ludweilerstraße ein Küchenbrand. Die 67-jährige Hausbewohnerin und ihr 69-jähriger Ehemann wurden hierbei durch Rauchgase leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem bleibt das Anwesen zunächst unbewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten bei Verwandten untergebracht werden. Während des Einsatzes musste die Ludweilerstraße zeitweise vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

