POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots) - In eine Gärtnerei in der Talstraße wurde am Samstagabend, 17.08.2024 gegen 20.00 Uhr eingebrochen. Zuvor wurde eine Scheibe des Blumenhauses eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Aus der offenen Registrierkasse im Verkaufsraum wurde ein kleiner Münzgeldbetrag entwendet, welche in einer Plastikbox transportiert wurde. Nach Sachlage wurden die ...

mehr