Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Täter nach Einbruch in Gärtnerei vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In eine Gärtnerei in der Talstraße wurde am Samstagabend, 17.08.2024 gegen 20.00 Uhr eingebrochen. Zuvor wurde eine Scheibe des Blumenhauses eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Aus der offenen Registrierkasse im Verkaufsraum wurde ein kleiner Münzgeldbetrag entwendet, welche in einer Plastikbox transportiert wurde. Nach Sachlage wurden die anderen Räume der Gärtnerei nicht durchsucht. Der Täter, ein 19 Jahre alter Mann, konnte von einem Zeugen vor dem eingeschlagenen Fenster angetroffen und angesprochen werden, woraufhin sich der junge Mann entfernte. Der aufmerksame Zeuge fuhr dem 19-Jährigen nach und traf ihn erneut auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nähe, woraufhin er ein Handyvideo des dringend tatverdächtigen fertigte. Dieser entfernte sich erneut und die Polizei wurde über den Besitzer der Gärtnerei verständigt. Kurze Zeit später konnte der junge Mann am Bahnhof in Laufenburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut konnte bei dem Beschuldigten aufgefunden werden. Der Sachschaden an der eingeschlagenen Scheibe beläuft sich auf rund 200 Euro. Bereits im Juni ereignete sich ein gleichgelagerter Einbruch in die Gärtnerei. Ob der 19-Jährige damit in Verbindung gebracht werden kann ist Gegenstand der Ermittlungen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell