POL-LM: Schockanruf führt zu Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen +++ Paketzusteller von eigenem Fahrzeug eingeklemmt +++ Heckscheibe eingeschlagen

1. Schockanruf führt zu Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen,

Weilburg,

Montag, 03.03.2025, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(cz) Bislang unbekannte Täter telefonierten am Montag über mehrere Stunden mit einer 90-jährigen Rentnerin aus dem Raum Weilburg und holten die Beute im Anschluss ab. Das Opfer wurde bereits am Morgen telefonisch kontaktiert. Es wurde über ein Unfallgeschehen in der Schweiz berichtet und vorgetäuscht, dass die Tochter des Opfers eine Kaution benötige um die Untersuchungshaft zu vermeiden. In dem mehrstündigen Telefonat wurde die Erstforderung von 180.000 EUR immer weiter heruntergehandelt, bis am Nachmittag ein gut gekleideter, junger Mann bei der Rentnerin klingelte und diese ihm Bargeld und weitere Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Wert übergab. Nach der Übergabe entfernte sich der Abholer unerkannt vom Übergabeort.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein! Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft oder Gerichte werden sich bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Vertrauen Sie auch nicht auf die Displayanzeige Ihres Telefons. Die angezeigte "110" oder gar die Telefonnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeistation sind kein Garant für die Echtheit des Anrufs. Legen Sie vielmehr auf und kontaktieren Sie eigenständig Ihre Polizeistation oder den polizeilichen Notruf! So sind Sie immer an der richtigen Adresse! Lassen Sie sich hier auch auf keine Diskussionen mit den Anrufern ein! Und ganz wichtig: Sensibilisieren Sie darüber hinaus Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen, damit auch diese vor solchen Anrufen geschützt werden!

2. Heckscheibe eingeschlagen - Täterhinweise,

Elz, Lehrgasse,

Montag, 03.03.2025, 22.10 Uhr

(da) Am Montagabend schlug ein bisher unbekannter Mann die Heckscheibe eines Autos in Elz ein. Gegen 22.10 Uhr parkte ein grauer Ford Fiesta in der Lehrgasse, als eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe an dem Auto vorbeiging. Aus dieser Gruppe heraus soll ein Mann einen bisher unbekannten Gegenstand auf die Heckscheibe des Ford geworfen und diese so zerstört haben. Anschließend flüchtete der Täter zusammen mit den weiteren Personen in unbekannte Richtung. Bei der Tat wurde er jedoch beobachtet. Es handelte sich um einen etwa 1,65 Meter großen Mann mit kräftiger Statur und dunklen Haaren. Bekleidet war er mit schwarzer Oberbekleidung und einer Jeans.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Paketzusteller von eigenem Fahrzeug eingeklemmt,

Löhnberg, Hochstraße,

Montag, 03.03.2025, 11:00 Uhr

(cz) Gegen Montagmittag lieferte ein 32-jähriger Fahrer eines Zustellfahrzeuges Pakete in der Ortslage Löhnberg aus und wurde durch sein eigenes Fahrzeug an eine Mauer gedrückt. Der Fahrer hielt an einer Steigung in der Hochstraße an und verließ sein Fahrzeug um die Pakete zu entladen. Er befand sich gerade hinter dem Fahrzeug, als dieses aus bisher ungeklärter Ursache rückwärts rollte und ihn zwischen einer Mauer und dem weißen Fiat Ducato einklemmte. Der 32-Jährige konnte sich noch selbstständig befreien, musste jedoch anschließend schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

