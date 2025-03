POL-LM: Unfallfluchten+++Fahren ohne Fahrerlaubnis+++Wechselseitige Körperverletzung+++Gestohlene Pkw und E-Scooter aufgefunden+++Zeugen gesucht nach Verfolgungsfahrt-Kraftfahrzeugrennen+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr Hünfelden, L3030, Gemarkung Dauborn Sonntag, 02.03.2025, 02:05 Uhr

(FD) Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Bad Camberg und Hünfelden-Dauborn zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Der 22-jährige Geschädigte aus dem Hochtaunuskreis befuhr mit seinem Pkw, Ford Mondeo, die Landstraße von Dauborn in Richtung Bad Camberg. Aus Richtung Bad Camberg kam ihm ein Pkw entgegen, der im Bereich einer Kurve diese schnitt und in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs fuhr. Der Geschädigte lenkte ruckartig nach rechts, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stieß dadurch mit seiner Beifahrerseite gegen die Leitplanke. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des beteiligten Pkw entfernte sich unerkannt in Richtung Dauborn, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

2. Verkehrskontrolle - Fahren ohne Fahrerlaubnis Elz, Langgasse Sonntag, 02.03.2025, 01:45 Uhr

(FD) Durch eine Streife der Polizeistation Limburg wurde in der Langgasse in Elz ein Pkw, VW Passat, einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Pkw vor Ort abgestellt. Ein Strafverfahren gegen den Fahrer, der auch Fahrzeughalter ist, wurde eingeleitet.

3. Wechselseitige Körperverletzung

Elz, Weberstraße Sonntag, 02.03.2025, 01:48 Uhr

(FD) Am Sonntagmorgen kam es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen Bewohner und einem 30-jährigen Besucher aus dem Landkreis Neuwied. Im weiteren Verlauf gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Personen, wodurch beide verletzt wurden. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses aus der Weberstraße meldete sich zuvor über Notruf bei der Polizei und schilderte laustarke verbale Streitigkeiten. Eine Streife der Polizei konnte die Streitenden antreffen, trennen und zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen. Eine Behandlung der leichten Verletzungen war nicht erforderlich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht in Elz

Elz, Forstwiesring Samstag, 01.03.2025, 20:30 Uhr - Sonntag, 02.03.2025, 00:30 Uhr

(FD) Am Samstagabend kam es im Forstwiesring in Elz zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Pkw des Geschädigten, eine Daimler A-Klasse, war ordnungsgemäß geparkt abgestellt. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde die A-Klasse auf der Fahrerseite, im Bereich der Tür, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

5. Gestohlene Pkw und E- Scooter aufgefunden - weitere Verkehrsdelikte Hadamar, Hexenschluchtweg, Parkplatz Schwimmbad Sonntag, 02.03.2025, 09:15 Uhr

(FD) Auf dem öffentlichen Parkplatz des Schwimmbades in Hadamar wurden zwei gestohlene Pkws aufgefunden, an denen nicht ausgegebene Kennzeichen angebracht waren. In einem Pkw konnte zudem ein gestohlener E-Scooter aufgefunden werden. Eine Spaziergängerin meldete sich am Sonntagmorgen bei der Polizei in Limburg und teilte mit, dass auf dem Parkplatz am Schwimmbad ein Pkw mit defekter Seitenscheibe steht. Vor Ort konnte die Streife zwei Fahrzeuge, einen Fiat und einen VW, feststellen. An beiden Fahrzeugen waren Kennzeichen angebracht, die nicht für die Fahrzeuge ausgegeben wurden. Die Seitenscheibe des Fiat war zudem beschädigt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Pkw VW im Februar 2025 und der Fiat im Verlauf der vergangenen Woche, entwendet wurden. In dem Fiat konnte zudem ein gestohlener E-Scooter aufgefunden und zugeordnet werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt und weitere Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber und Zeugen, die Angaben zu den beiden Pkws machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

6. Zeugen gesucht nach Verfolgungsfahrt - Straßenverkehrsgefährdung - Kraftfahrzeugrennen Limburg, Blumenrod und Linter, B417 Sonntag, 02.03.2025, 13:45 Uhr

(FD) Eine Polizeistreife beabsichtigte in Limburg in der Blumenröder Straße einen grauen Pkw, VW Golf, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem der Fahrer die Anhaltezeichen missachtete, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet. Die Streife folgte dem Pkw mit Blaulicht und Martinshorn. Der Pkw flüchtet zeitweise entgegen einer Einbahnstraße und fuhr derart rücksichtslos, sodass Fußgänger gefährdet wurden. Nachdem der graue Pkw auf die B417 in Richtung Limburg-Linter fuhr, überholte er riskant andere Verkehrsteilnehmer. Die Streife verlor das Fahrzeug aus den Augen. Durch das abgelesene Kennzeichen ergaben sich Ermittlungsansätze auf den Fahrer. Ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und Hinweisgeber bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 melden. Insbesondere sind Zeugen von Bedeutung, die direkt durch die Fahrweise des grauen VW Golf gefährdet oder beeinträchtigt wurden.

