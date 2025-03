PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfall mit Zweirad unter Alkoholeinfluss+++Taschendiebstahl+++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad unter Alkoholeinfluss

Tatort: 65594 Runkel-Dehrn, Römerstraße/Am Leinpfad Tatzeit: Samstag, 01.03.25, 03:05 Uhr

Ein betrunkener, 16-jähriger Jugendlicher wurde bei einem Alleinunfall mit seinem Zweirad leicht verletzt. Er befuhr in den frühen Morgenstunde die die Straße Am Leinpfad. Dort kam er wohl aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt und zunächst zur Überprüfung ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR.

2. Taschendiebstahl in der Limburger Innenstadt

Tatort: 65549 Limburg, Innenstadtbereich Tatzeit: Freitag, 28.02.2025, 10:40 Uhr - 11:15 Uhr

Dem Geschädigten wurde die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. Der Geschädigte lief von der Diezer Straße zur Walderdorffstraße und von dort zur Anna-Kirche in der Hospitalstraße. Dort bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Tatort: gem. Weilburg, B 49 / B 456 - Weilburger Kreuz Tatzeit: Freitag, 28.02.2025, 13:11 Uhr

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Weilburger Kreuz. Der Unfallverursacher befuhr die B 49 aus Richtung Wetzlar kommend und beabsichtigte nach Weilburg abzufahren. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kommt er in der Rechtskurve der Abfahrt von der Fahrbahn ab und überfährt den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf kommt er auf die Fahrbahn der Auffahrt zur B 49 in Richtung Limburg. Dort kollidiert der Unfallverursacher mit einem anderen Fahrzeug. Bei dem Unfall werden zwei Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000,-EUR.

