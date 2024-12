Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241219-2: Polizisten nehmen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest

Kerpen (ots)

Tatverdächtiger vor drei Wochen aus dem Gefängnis entlassen Polizisten haben am Mittwochnachmittag (18. Dezember) in Kerpen-Sindorf einen mutmaßlichen Ladendieb (21) vorläufig festgenommen. Er soll bei einem Diebstahl in einer Drogerie Kleidung getragen haben, die er kurz zuvor in einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft entwendet hatte. Die Beamten nahmen den Mann, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, vorläufig fest.

Laut ersten Erkenntnissen habe der Mann die Drogerie an der Kerpener Straße gegen 14.40 Uhr betreten. Eine Zeugin habe beobachtet, wie er ein Parfüm aus der Verpackung genommen habe, es in seiner Jackentasche verstaut und den Laden verlassen habe. Sie soll einen Mitarbeiter informiert haben, der den Verdächtigen aufhielt und die Polizei rief.

Die alarmierten Polizisten durchsuchten den 21-Jährigen und stellten fest, dass an mehreren seiner Kleidungsstücke die Etiketten eines nahegelegenen Bekleidungsgeschäftes hingen. Zudem fanden sie in einer Jackentasche ein illegales Reizgassprühgerät. Sie stellten das Pfefferspray sowie die entwendete Kleidung sicher und nahmen den mittlerweile Beschuldigten zur Identitätsfeststellung mit zu einer Polizeiwache.

Nachdem die Identität zweifelsfrei ermittelt war, stellte sich heraus, dass der junge Mann in diesem Jahr mehrmals mit gleichgelagerten Delikten aufgefallen war. Er hatte deshalb auch bereits mehrfach in Haft gesessen und war gerade erst vor drei Wochen aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Die Beamten nahmen den Verdächtigen wegen des Verdachts der Widerholungsgefahr vorläufig fest.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bereiten derzeit die Vorführung bei einem Haftrichter vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell