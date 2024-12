Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241218-6: Geldautomatensprengung in Bedburg

Bedburg (ots)

Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Mittwoch (18. Dezember) haben Unbekannte gegen 3.40 Uhr den Geldautomaten einer Bankfiliale auf der Zaunstraße in Bedburg-Kirchherten gesprengt. Laut Zeugenaussagen sollen mindesten drei maskierte Männer die Explosion im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses herbeigeführt haben und anschließend in einem dunklen Auto in südliche Richtung weggefahren sein. Kriminalermittler der Polizei suchen derzeit nach Spuren und prüfen, ob die Tatverdächtigen Beute gemacht haben. Nach Prüfung durch einen Sachverständigen ist das Gebäude weiter bewohnbar. Es entstand erheblicher Sachschaden. Bewohner des Hauses wurden durch die Explosion nicht verletzt. Hinweise zu den Gesuchten und deren Autos nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell