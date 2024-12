Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241218-3: Überholvorgang endet mit Frontalzusammenstoß

Kerpen (ots)

Unfallfahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss - Blutprobe

Am Dienstagabend (17. Dezember) ist eine Autofahrerin (22) bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Horrem leicht verletzt worden. Polizisten stellten bei einem beteiligten Nissan-Fahrer (36) Hinweise auf möglichen Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin und Opiate. Aus diesem Grund ordneten Polizisten eine Blutprobe an, die ein Arzt später entnahm. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Der 36-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Nach ersten Ermittlungen war die 22-Jährige in ihrem Opel auf der Hauptstraße in Richtung Bergheim unterwegs. Sie schilderte, dass ihr im Bereich einer Kurve ein Auto auf ihrer Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen sei. Trotz einer Gefahrenbremsung habe sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Ein Zeuge erklärte den Polizisten, dass er beobachtet habe, wie der Fahrer des Nissan mehrere Autos in einem Vorgang überholt habe. Schließlich sei es dann zum Frontalzusammenstoß mit dem Opel gekommen. Nach dem Zusammenstoß kam es durch die Fahrzeugbewegungen zu einem Schaden an einem an der Unfallstelle geparkten Volkswagen.

Polizisten sicherten die Unfallstelle, dokumentierten die Spuren und nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. (he)

