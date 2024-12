Polizei Hamburg

POL-HH: 241216-4. Ortung führt zur Festnahme zweier mutmaßlicher Diebe in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.12.2024, 23:00 Uhr bis 14.12.2024, 02:00 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Kasernenstraße

Nachdem das Fahrzeug einer Frau aufgebrochen und persönliche Gegenstände entwendet worden waren, nahm die Polizei kurz darauf mit Hilfe einer Ortung des entwendeten Elektronikgerätes zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Am späten Samstagabend hatte eine 20-Jährige den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Kasernenstraße abgestellt und bemerkte kurze Zeit später, dass dieses aufgebrochen worden war und ihre persönlichen Gegenstände entwendet worden waren. Während der Anzeigenaufnahme am Polizeikommissariat Harburg (PK 46) konnten die Eltern der jungen Frau das entwendete Tablet im Bereich "Alter Friedhof", nur einige hundert Meter vom Fahrzeug entfernt, orten.

Polizeikräfte führten daraufhin Fahndungsmaßnahmen an der Örtlichkeit durch und wurden auf zwei Männer aufmerksam. Bei der anschließenden Überprüfung des 27-jährigen Syrers und des 38-jährigen Guineers fanden die Beamtinnen und Beamten Gegenstände, unter anderem ein Tablet und Kleidung auf, welche zweifelsfrei der Geschädigten zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus stellten die Funkstreifenwagenbesatzungen weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher.

Die Polizeikräfte nahmen beide Männer vorläufig fest. Der 38-jährige Guineer ist nach erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen entlassen worden. Der 27-jährige Syrer ist nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden. Hier muss er sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen vor Ort führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Diese werden nun vom Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 182) übernommen. Insbesondere wird geprüft, ob die Männer für weitere, ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen.

