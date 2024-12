Polizei Hamburg

POL-HH: 241216-1. Vermisstenfahndung nach einer 91-jährigen Frau aus Othmarschen

Zeit: 14.12.2024, 04:17 Uhr

Ort: Hamburg-Othmarschen, Emkendorfstraße

Seit dem frühen Samstagmorgen wird die 91-jährige Ursula Käte Hildegard Rehberg aus dem Stadtteil Othmarschen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste lebt in einer Pflegeeinrichtung, die sie in nicht witterungsangepasster Bekleidung in unbekannte Richtung verlassen hat. Sie ist dement und orientierungslos, trägt aktuell vermutlich einen weinroten Pullover, eine grau-weiße Hose und weiße, offene Schuhe.

Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, sodass die Polizei nun mit einem Foto öffentlich nach ihr sucht.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer die Vermisste auf der Straße sieht, wird gebeten, sich beim Polizeinotruf unter 110 zu melden.

