Polizei Hamburg

POL-HH: 241213-3. Nach Tataufklärung: weitere Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.05.2022, 17:59 Uhr

Tatort: Hamburg-Borgfelde, Bürgerweide

Nachdem im Mai 2022 im Stadtteil Borgfelde ein 69-jähriger Mann gewaltsam zu Tode kam, verhafteten Polizeikräfte heute einen weiteren Tatverdächtigen in Hessen.

Zunächst wird auf die vorangegangenen Pressemitteilungen verwiesen, welche nachstehend zu entnehmen sind:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5221575

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5235683

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5396053

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5924478

Durch eine umfangreiche Auswertung von Beweismitteln und Spuren der Ermittlerinnen und Ermittler der zuständigen Mordkommission (LKA 41) konnte ein 32-jähriger Dominikaner als dritter Tatverdächtiger identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Heute ist der Tatverdächtige am Flughafen in Frankfurt am Main verhaftet worden, als er aus der Dominikanischen Republik einreiste.

Der 32-Jährige wird nun dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt.

Die Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) der Polizei und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern weiter an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell