POL-HH: 241205-6. Tataufklärung und Festnahmen nach Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde

Tatzeit: 12.05.2024, 17:59 Uhr; Tatort: Hamburg-Borgfelde, Bürgerweide

Nachdem im Mai 2022 ein 69-jähriger Mann aus dem Stadtteil Borgfelde tot in seiner Wohnung aufgefunden, nahmen Polizeikräfte am vergangenen Wochenende zwei weitere Tatverdächtige in diesem Zusammenhang vorläufig fest.

Zunächst wird auf die vorangegangenen Pressemitteilungen verwiesen, welche nachstehend zu entnehmen sind:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5221575

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5235683

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5396053

Ermittlungen und insbesondere die Auswertung von Beweismitteln und Spuren führten zur Identifizierung eines 38-jährigen Kolumbianers und eines 36-jährigen Dominikaners. Aufgrund des Tatverdachts erließ die Staatsanwaltschaft daraufhin eine Festnahmeanordnung gegen beide Männer.

Am vergangenen Freitag nahmen Spezialeinsatzkräfte und Zivilfahnderinnen und -fahnder den Kolumbianer an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Farmsen-Berne vorläufig fest. Der tatverdächtige Dominikaner ist am darauffolgenden Tag durch Einsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen auf seiner Flucht vorläufig festgenommen worden.

Beide Männer sind nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt worden.

Die Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) der Polizei und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern weiter an.

