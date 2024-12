Polizei Hamburg

POL-HH: 241205-3. Minderjährige bei Verkehrsunfällen verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots)

Unfallzeiten:

a) 04.12.2024, 07:50 Uhr b) 04.12.2024, 20:15 Uhr

Unfallorte:

a) Hamburg-Horn, Horner Weg b) Hamburg-Schnelsen, Frohmestraße/Wählingsallee

Gestern sind bei zwei Verkehrsunfällen in Horn und Schnelsen ein zehn- und ein 14-jähriges Mädchen verletzt worden. Die jeweiligen mutmaßlichen Unfallverursachenden haben sich anschließend von den Unfallorten entfernt, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

a) Gestern Morgen befuhr die Zehnjährige mit ihrem blauen Kinderfahrrad den Horner Weg in Richtung stadtauswärts. Etwa in Höhe der Wichern-Schule überholte ein weißer Pkw das Mädchen und streifte es, woraufhin das Kind stürzte. Die Fahrerin oder der Fahrer des Autos fuhr daraufhin davon, ohne sich um die leicht am Knie verletzte Zehnjährige zu kümmern.

Eine Rettungswagenbesatzung behandelte das Mädchen ambulant vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Die Verkehrsdirektion Süd (VD 4) führt die Ermittlungen.

b) Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Unbekannter gestern Abend mit seinem Pkw mit OH-Kennzeichen die Frohmestraße in Richtung stadtauswärts. Beim nach links Abbiegen in die Wählingsallee übersah der Fahrer offenbar die 14-Jährige, die in diesem Moment mit ihrem E-Scooter die Wählingsallee kreuzte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sprang das Mädchen von seinem E-Scooter und verletzte sich hierbei schwer an einem Bein. Der Autofahrer verließ anschließend die Unfallstelle in Richtung Westen, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern.

Ein Rettungswagen transportierte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

In diesem Fall führt die Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die die Unfallhergänge beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu den mutmaßlichen Unfallverursachenden geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

