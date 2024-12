Polizei Hamburg

POL-HH: 241205-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollmaßnahmen im November und Dezember-Ausblick

Hamburg (ots)

Zeit: November 2024; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Im November widmeten sich die Einsatzkräfte der Polizei Hamburg schwerpunktmäßig den Themen "Ruhender Verkehr" und "Technische Mängel". Im Dezember liegt der Fokus der Kontrollmaßnahmen bei "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" und "Rotlichtverstößen".

Verkehrsräume sollen so gestaltet sein, dass alle Verkehrsarten sicher am Straßenverkehr teilnehmen können. Ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge beeinträchtigen die Sichtverhältnisse, durch unachtsam abgestellte Kraftfahrzeuge oder E-Scooter und Fahrräder kann es durch Ausweichbewegungen zu gefährlichen Situationen kommen. Die Polizei leitete in diesem Zusammenhang annähernd 190.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren bis September 2024 ein.

Neben lichttechnischen Einrichtungen sind auch viele andere Bauteile an Fahrzeugen insbesondere in der dunklen Jahreszeit für die Verkehrssicherheit von großer Bedeutung. Schadhafte oder manipulierte Bauteile wie zum Beispiel Bremsanlagen, Bereifung oder Auspuffanlagen erhöhen das Risiko schwerer Verkehrsunfälle erheblich.

Bei den über 430 Kontrollen überprüften die Polizistinnen und Polizisten insgesamt fast 3.600 Personen und über 4.880 Fahrzeuge. Hierbei leiteten sie unter anderem folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Kraftfahrzeugführende

Straftaten

- 8 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 7 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 53 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 63 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 17.057 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 306 x technische Mängel - 162 x verbotswidrige Handynutzung - 196 x Missachtung des Rotlichts - 30 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen - 181 x Geschwindigkeitsverstöße - 25 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen - 77 x Missachtung der Anschnallpflicht - 16 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 448 x sonstige Verstöße

Fahrradfahrende

Straftaten

- 3 x Fahren unter Alkohol/Drogen - 2 x sonstige Straftat

Ordnungswidrigkeiten

- 23 x verbotswidrige Handynutzung - 110 x Missachtung Rotlicht - 36 x Benutzung der falschen Radwegseite ("Geisterradler") - 13 x Fahren auf Gehwegen - 26 x technische Mängel - 2 x sonstiger Verstoß

E-Scooter-Nutzende

Straftaten

- 6 x Fahren unter Alkoholeinfluss - 9 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 4 x sonstige Straftat

Ordnungswidrigkeiten

- 20 x Missachtung Rotlicht - 8 x verbotswidrige Handynutzung - 15 x zu zweit auf einem E-Scooter - 3 x Fahren auf Gehwegen - 1 x Befahren der falschen Radwegseite - 946 x Verstöße im ruhenden Verkehr - 2 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen - 17 x Verbotswidriges Abbiegen/Wenden - 14 x Geschwindigkeitsverstöße - 67 x technische Mängel - 8 x sonstige Verstöße

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte 658 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Papiere oder technischer Mängel - aus und ordneten insgesamt 27 Blutprobenentnahmen an.

Im Dezember konzentrieren sich die Einsatzkräfte besonders auf "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" und "Rotlichtverstöße".

Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es bei den Verkehrsteilnehmenden wiederkehrend zu Fehleinschätzungen hinsichtlich der eigenen Fahrtüchtigkeit nach dem Konsum von Alkohol zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten. "Don't drink and drive" gilt es weiterhin einzuhalten, dazu sind Fahrräder und insbesondere E-Scooter, für die die gleichen Promillegrenzen gelten wie für Kraftfahrzeuge, keine Alternativen zum berauschten Autofahren.

Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

