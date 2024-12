Polizei Hamburg

POL-HH: 241205-5. Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Juweliergeschäft in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.12.2024, 10:30 bis 10:41 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Neuer Wall

Gestern Vormittag hat eine Diebesbande ein Juweliergeschäft in Hamburg-Neustadt bestohlen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein Täter unbemerkt zunächst den Verkaufsraum und von dort aus die rückwärtige Werkstatt des Juweliergeschäfts betreten, nachdem ein Komplizenpärchen den Verkäufer (82) in ein vermeintliches Beratungsgespräch verwickelt hatte. In der Werkstatt nahm der Dieb diverse Schmuckstücke und Edelmetalle an sich und verließ anschließend - ebenfalls unbemerkt - das Geschäft wieder. Mindestens ein weiterer Täter vor der Tür sicherte die Tatbegehung offenbar ab und entfernte sich danach, wie auch alle anderen Tatverdächtigen, zu Fuß in Richtung Stadthausbrücke.

Kurz darauf bemerkte der 82-Jährige den Diebstahl der Wertgegenstände und verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen, die wie folgt beschrieben werden:

Täter, der das Lager betrat:

- männlich - kräftige Figur - beigefarbener Anorak mit Kapuze (aufgesetzt) - trug eine weiße Papiertüte

Pärchen, das den Verkäufer ablenkte:

- männlich - circa 175 cm groß - schlanke Figur - südländisches Erscheinungsbild - kurze, dunkle Haare - Vollbart - dunkle Jacke

- weiblich - kräftige Figur - circa 35 Jahre alt - dunkel geschminkt - strohweiße, schulterlange Perücke

Das örtlich zuständige Landeskriminalamt 115 (LKA 15) übernahm die Ermittlungen, die weiterhin andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf die Tätergruppierung geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

