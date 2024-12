Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241218-4: Bewohnerin bemerkte Einbrecher im Keller

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach zwei schwarz gekleideten Männern im Alter von 18 bis 25 Jahren, die Dienstagabend (17. Dezember) nach einem Einbruch in Hürth-Kendenich über die Bundesstraße (B) 265 in Richtung Alt-Hürth geflüchtet sein sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe eine Anwohnerin der Frentzenhofstraße gegen 20.30 Uhr verdächtige Geräusche im Keller ihres Hauses bemerkt. Als sie an einer Tür Hebelspuren feststellte, habe sie die Polizei informiert.

Während des Polizeieinsatzes meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Auto auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Erftstadt unterwegs war. Vor Kendenich sollen plötzlich die beiden oben beschriebenen Männer fluchtartig die Fahrbahn überquert haben und weiter in Richtung Alt-Hürth gerannt sein.

Polizisten umstellten umgehend das Haus und stellten Hebelspuren an mehreren Türen fest. Sie durchsuchten das Haus mit Hilfe eines Diensthundes, leiteten eine Fahndung ein und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell