Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241218-7: Verkehrsunfall an Kreisverkehr

Kerpen (ots)

Unfallstelle im Bereich des Kreisverkehrs der L 162 und B 264 weiträumig gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Kerpen ist am Mittwochmorgen (18. Dezember) laut ersten Informationen ein Autofahrer (45) in Kerpen leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten. Weitere Rettungskräfte reanimierten einen unfallbeteiligten LKW-Fahrer (66) und brachten ihn in ein Krankenhaus. Derzeit wird geprüft, ob bei dem Mann ein medizinischer Notfall vorgelegen haben könnte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer gegen 8.45 Uhr auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs der Landesstraße (L) 162 und Bundesstraße (B) 264 unterwegs. Zeitgleich sei der LKW-Fahrer auf der B 264 von Düren in Richtung Bundesautobahn 61 gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der 66-Jährige die Mittelinsel des Kreisverkehrs der B 264 und L 162 überfahren, sei gegen das Auto des 45-Jährigen gestoßen und an einem Baum zum Stehen gekommen.

Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Verkehrsunfallaufnahme ab. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte die Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. Die Straße ist zur Stunde noch gesperrt. Polizisten leiten den Verkehr für die Dauer der Reinigungsarbeiten und Aufräumarbeiten am Unfallort ab. (sc)

