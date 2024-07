Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) - Diebe auf der Baustelle

Werkzeuge haben Unbekannte am Dienstag oder Mittwoch aus einem Rohbau in Donzdorf gestohlen.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 8 Uhr drangen Einbrecher in einen Rohbau in der Poststraße ein. Um die Baustelle war ein Bauzaun aufgestellt. Davon ließen sich die Unbekannten offensichtlich nicht abhalten und begaben sich auf das Gelände. In dem Rohbau suchten die Täter nach Brauchbarem. Sie fanden im Obergeschoß mehrere Maschinen und Geräte. Die lagen ungesichert da. Die hochwertigen Arbeitsgeräte machten die Diebe zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Der Polizeiposten Donzdorf ermittelt jetzt, um den Dieben auf die Spur zu kommen.

Vorbeugung:

Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der versuchten Einbrüche. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Berater informieren Sie kostenlos, unabhängig, neutral und kompetent darüber, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

