POL-UL: (BC) Warthausen - Vor dem Kreisverkehr auf Abwegen

Am Mittwoch verlor ein 57-Jähriger in Warthausen die Kontrolle über sein Auto und schanzte über einen Stein von der Straße.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14.15 Uhr in der Biberacher Straße. Ein 57-Jähriger kam aus Richtung Biberach und fuhr an den Kreisverkehr zur Bahnhofstraße / Ehinger Straße heran. Wie er später bei der Polizei angab, hatte er wohl kurz vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Elektroauto verloren. Dabei geriet der Pkw zu weit nach rechts und überfuhr einen größeren Stein. Das Auto hob ab und kam neben der Straße zum Stehen. Der Fahrer des VW zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Das E-Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. An dem massiven Stein entstand wohl kein Schaden.

