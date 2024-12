Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241219-1: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Unfallbeteiligter fuhr nach Zusammenstoß davon

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (17. Dezember) in Kerpen-Sindorf ist ein Radfahrer (15) leicht verletzt worden. Ein unfallbeteiligter, schwarzer BMW sei nach dem Unfall davongefahren.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 15-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Rad auf der Straße "Bruchhöhe" in Richtung Erftstraße gefahren. An der Einmündung der beiden Straßen habe der Jugendliche an einer roten Ampel gewartet. Als die Ampel grün wurde, habe er die Erftstraße überquert. Gleichzeitig sei ein schwarzer BMW auf der Erftstraße aus Horrem kommend gefahren und gegen das Vorderrad des Fahrrads gefahren. Der Jugendliche stürzte und das Auto sei in Richtung Sindorf weitergefahren. Gemeinsam mit seiner Mutter erstattete der 15-Jährige Anzeige auf einer Polizeiwache. (jus)

